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Как сейчас выглядит Бахмут с высоты птичьего полета
Как сейчас выглядит Бахмут с высоты птичьего полета (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183177-kak-seychas-vyglyadit-bahmut-s-vysoty-ptichego-poleta-video.htmlРакурс
Як нині виглядає Бахмут з висоти пташиного лету, показав аналітичний канал DeepState.
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Активісти DeepState формують онлайн-мапу бойових дій в Україні.
Зауважимо, що на Бахмутському відтинку ворог намагається бити по техніці Збройних сил України біля Богданівки. В самому місті тривають тяжкі бої, проте точна ситуація поки що невідома. Незважаючи на відступ російських окупантів з флангів Бахмутського виступу ситуація залишається складною, армія рф задіює резерви для стабілізації фронту.
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