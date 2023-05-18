Как сейчас выглядит Бахмут с высоты птичьего полета

https://racurs.ua/n183177-kak-seychas-vyglyadit-bahmut-s-vysoty-ptichego-poleta-video.html

Ракурс

Як нині виглядає Бахмут з висоти пташиного лету, показав аналітичний канал DeepState.

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Активісти DeepState формують онлайн-мапу бойових дій в Україні.

Зауважимо, що на Бахмутському відтинку ворог намагається бити по техніці Збройних сил України біля Богданівки. В самому місті тривають тяжкі бої, проте точна ситуація поки що невідома. Незважаючи на відступ російських окупантів з флангів Бахмутського виступу ситуація залишається складною, армія рф задіює резерви для стабілізації фронту.