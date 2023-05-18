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Ракурс
Как сейчас выглядит Бахмут с высоты птичьего полета

Как сейчас выглядит Бахмут с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

18 мая 2023, 19:20
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Як нині виглядає Бахмут з висоти пташиного лету, показав аналітичний канал DeepState.


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Активісти DeepState формують онлайн-мапу бойових дій в Україні.

Зауважимо, що на Бахмутському відтинку ворог намагається бити по техніці Збройних сил України біля Богданівки. В самому місті тривають тяжкі бої, проте точна ситуація поки що невідома. Незважаючи на відступ російських окупантів з флангів Бахмутського виступу ситуація залишається складною, армія рф задіює резерви для стабілізації фронту.

Источник: Ракурс


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