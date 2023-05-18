Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Як нині виглядає Бахмут з висоти пташиного лету (ВІДЕО)

Як нині виглядає Бахмут з висоти пташиного лету (ВІДЕО)

18 тра 2023, 19:20
999

Як нині виглядає Бахмут з висоти пташиного лету, показав аналітичний канал DeepState.


.

Активісти DeepState формують онлайн-мапу бойових дій в Україні.

Зауважимо, що на Бахмутському відтинку ворог намагається бити по техніці Збройних сил України біля Богданівки. В самому місті тривають тяжкі бої, проте точна ситуація поки що невідома. Незважаючи на відступ російських окупантів з флангів Бахмутського виступу ситуація залишається складною, армія рф задіює резерви для стабілізації фронту.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів