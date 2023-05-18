Як нині виглядає Бахмут з висоти пташиного лету (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n183177-yak-nyni-vyglyadaie-bahmut-z-vysoty-ptashynogo-letu-video.html

Ракурс

Як нині виглядає Бахмут з висоти пташиного лету, показав аналітичний канал DeepState.

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Активісти DeepState формують онлайн-мапу бойових дій в Україні.

Зауважимо, що на Бахмутському відтинку ворог намагається бити по техніці Збройних сил України біля Богданівки. В самому місті тривають тяжкі бої, проте точна ситуація поки що невідома. Незважаючи на відступ російських окупантів з флангів Бахмутського виступу ситуація залишається складною, армія рф задіює резерви для стабілізації фронту.