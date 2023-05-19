Зачем рф врет об уничтожении ЗРК Patriot, объяснили в ГУР. Фото:

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Російське міністерство оборони поширює брехливі заяви про начебто знищення ЗРК Patriot в Україні, бо це нібито є помстою за безпілотники над кремлем.

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Однак падіння дрона на дах кремля та заяви росіян про причетність до цього України — це виключно інформаційно-психологічна операція російської влади, спрямована проти власного населення. Та й самих росіян москва хотіла потішити якоюсь вигаданою «перемогою», бо ж на фронті та під час повітряних атак ворог нічого досягти не може. Про це 19 травня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив у коментарі «РБК-Україна».

А оскільки останні масштабні удари по Києву та Україні не принесли ворогу якихось результатів, тому росіяни вирішили у своїй уяві «знищити» Patriot. Черняк пояснює, що будь-якому разі росіяни намагаються обернути цю ситуацію на свою користь.

У ГУР також наголосили, що останні російські атаки з повітря мали на меті виявити українську ППО, відтягувати системи від лінії фронту знищити військові об'єкти ЗСУ. Ворог робитиме це доти, поки в них буде вистачати ресурсу.

Нагадаємо 16 травня міноборони рф заявило, що під час обстрілу Києва їхня ракета «Кинджал» нібито знищила комплекс Patriot. Однак згодом стало відомо, що система дістала мінімальні пошкодження внаслідок падіння уламків. А 18 травня в Пентагоні заявили, що «Петріот» вже відремонтований та перебуває у робочому стані.

Джерело: «РБК-Україна»