Бахмут, Херсон и Запорожье – какая ситуация на фронте

https://racurs.ua/n183203-bahmut-herson-i-zaporoje-kakaya-situaciya-na-fronte-karta.html

Ракурс

Втрати росії на Бахмутському напрямку становлять до 70 тис. убитими.

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Про це повідомив 19 травня міністр оборони Олексій Резніков.

За нашими оцінками, вони (росіяни, — «Ракурс») по батальйону в день там втрачають і продовжують це робити… Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих та поранених разом", — зазначив Резніков.

Українські військові продовжують просуватися на флангах під Бахмутом, а окупанти намагаються повернути втрачене.

Про це 19 травня заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Наразі ми розділяємо цю ситуацію: місто і передмістя. В передмісті ми продовжуємо активні дії. Це північ і південь, вчора буквально я давала інформацію, наскільки ми там просунулися. З одного боку, це здається невелика відстань. Ми говорили про приблизно 20 кв. км. І вчора ми назвали дані по обох флангах: по одному десь 500 м, а по іншому близько 1 км.

Маляр закликає розуміти ціну цього просування, адже у в Бахмуті надзвичайно складно виконувати бойові завдання, тому що ворог сконцентрував величезну кількість своїх зусиль.

Нагадаємо, 18 травня третя Окрема штурмова бригада, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, повідомила про прорив на західних околицях Бахмута. Захисникам вдалося просунутися на 2 км в ширину і на 700 м в глибину.

Ситуація на Херсонському напрямку

За добу Сили оборони знищили ворожий безпілотник, комплекс дальнього візуального спостереження «Муром» та 6 САУ «Гвоздика» на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомила начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, оперативна ситуація на Херсонщині залишається досить напруженою.

Ворог посилено веде повітряну розвідку — хоче зібрати максимум інформації, де ж той контрнаступ. Водночас сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу і нищать те, чим противник намагається зібрати цю інформацію.

Запоріжжя

Окупанти підтоплюють поля на Запоріжжі і мінують дамби.

Вояки рф підтоплюють поля у Василівському районі, підвищуючи рівень води в каналах, мінують дамби, засіяні поля та всю лінію фронту, готуючись до наступу ЗСУ та свого «повернення додому, — повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він також додав, що зросла кількість російських обстрілів − від авіації, РСЗВ та артилерії потерпають багатостраждальні міста-герої Оріхів, Мала Токмачка, Гуляйполе тощо.

Малашко вважає, що ударами по мирних населених пунктах ворог намагається стримувати контрнаступ.