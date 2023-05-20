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Рашисты снова атаковали Украину БПЛА типа «Шахед», фото: «Милитарный»
20 «шахедов» уничтожили силы ПВО при отражении ночной атаки на Украину (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n183226-20-shahedov-unichtojili-sily-pvo-pri-otrajenii-nochnoy-ataki-na-ukrainu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 травня, після опівночі атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed-136/131», які спрямували на Київщину.
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Усі ворожі дрони знищено силами та засобами Повітряного командування «Центр» Повітряних сил. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності Повітряного командування «Схід» знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку в зоні відповідальності Повітряного командування «Південь» знищено розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР».
Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття, — додають у Повітряних силах.
Нагадаємо, російська атака безпілотниками по Києву в ніч на 20 травня призвела до пожежі в одній із багатоповерхівок столиці.
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