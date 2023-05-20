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Ракурс
Рашисти знову атакували Україну БПЛА типу «Шахед», фото: «Мілітарний»

20 «шахедів» знищили сили ППО при відбитті нічної атаки на Україну (ІНФОГРАФІКА)

20 тра 2023, 09:26
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 травня, після опівночі атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed-136/131», які спрямували на Київщину.


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Усі ворожі дрони знищено силами та засобами Повітряного командування «Центр» Повітряних сил. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності Повітряного командування «Схід» знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку в зоні відповідальності Повітряного командування «Південь» знищено розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР».

Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття, — додають у Повітряних силах.

Нагадаємо, російська атака безпілотниками по Києву в ніч на 20 травня призвела до пожежі в одній із багатоповерхівок столиці.

Джерело: Ракурс


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