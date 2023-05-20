Генерал-лейтенант Андрей Рузинский, фото: Офис Генпрокурора

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Ракурс

Ідентифіковано російського генерала, який керував окупацією Харківської області.

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Це командувач 11-го армійського корпусу балтійського флоту західного військового округу міноборони рф (в/ч 25810) Андрій Рузинський. Про це повідомляють прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

Російському військовому заочно повідомлено про підозру фактом ведення агресивних воєнних дій, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального Кодексу України). Йому загрожують до 15 років ув’язнення.

За інформацією слідства, Рузинський з початку березня до середини липня 2022 року керував агресивними діями окупаційного угруповання військ «Балаклія», силами якого були окуповані території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

Він виконував злочинні накази та розпорядження вищого політичного керівництва рф, зокрема командувача західним військовим округом зс рф, начальника генштабу зс рф та міністра оборони рф, — зазначають у прокуратурі.

Зазначається, що заради виконання головного завдання свого керівництва — захоплення Харківської області — Рузинський наказував бомбардувати населені пункти Харківщини, внаслідок чого гинули мирні українці, зокрема і діти.

Також Рузинському підпорядковувалася військова комендатура в місті Балаклія, керівнику якої СБУ нещодавно оголосила підозру у катуванні мирних мешканців, — наголошують у СБУ.

У зоні оперативної відповідальності Рузинського перебували понад 4 тис. російських військових, понад тисячу з яких були за війну проти України відзначені російськими нагородами. Нагородили і самого Рузинського — у липні 2022 року указом російського диктатора володимира путіна він отримав військове звання «генерал-лейтенант».

Наразі Рузинський переховується від правосуддя на території росії, куди був переведений для подальшої служби.