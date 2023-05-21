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В Украине российские захватчики ранили 981 ребенка, фото: Офис генпрокурора

По меньшей мере 1463 ребенка пострадали в результате российского вторжения — Офис генпрокурора

21 мая 2023, 11:02
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В Україні вже понад 1 тис. 463 дитини постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 482 дитини загинули та щонайменше 981 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.


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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 460;
  • Харківській області — 277;
  • Київській області — 128;
  • Херсонській області — 102;
  • Запорізькій області — 91;
  • Миколаївській області — 89;
  • Чернігівській області — 70;
  • Дніпропетровській області — 70;
  • Луганській області — 66.

Зокрема, встановлено, що вчора, 20 травня, внаслідок обстрілу ворогом міста Торецька Донецької області було поранено 11-річного хлопчика.

Источник: Ракурс


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