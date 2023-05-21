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В Украине российские захватчики ранили 981 ребенка, фото: Офис генпрокурора
По меньшей мере 1463 ребенка пострадали в результате российского вторжения — Офис генпрокурораhttps://racurs.ua/n183263-po-menshey-mere-1463-rebenka-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні вже понад 1 тис. 463 дитини постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 482 дитини загинули та щонайменше 981 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.
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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 460;
- Харківській області — 277;
- Київській області — 128;
- Херсонській області — 102;
- Запорізькій області — 91;
- Миколаївській області — 89;
- Чернігівській області — 70;
- Дніпропетровській області — 70;
- Луганській області — 66.
Зокрема, встановлено, що вчора, 20 травня, внаслідок обстрілу ворогом міста Торецька Донецької області було поранено 11-річного хлопчика.
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