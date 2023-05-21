В Україні російські загарбники поранили 981 дитину, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n183263-schonaymenshe-1463-dytyny-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskogo-vtorgnennya-ofis-genprokurora.html

Ракурс

В Україні вже понад 1 тис. 463 дитини постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 482 дитини загинули та щонайменше 981 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 460;

Харківській області — 277;

Київській області — 128;

Херсонській області — 102;

Запорізькій області — 91;

Миколаївській області — 89;

Чернігівській області — 70;

Дніпропетровській області — 70;

Луганській області — 66.

Зокрема, встановлено, що вчора, 20 травня, внаслідок обстрілу ворогом міста Торецька Донецької області було поранено 11-річного хлопчика.