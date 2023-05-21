Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні російські загарбники поранили 981 дитину, фото: Офіс генпрокурора
Щонайменше 1463 дитини постраждали внаслідок російського вторгнення — Офіс генпрокурораhttps://racurs.ua/ua/n183263-schonaymenshe-1463-dytyny-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskogo-vtorgnennya-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні вже понад 1 тис. 463 дитини постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 482 дитини загинули та щонайменше 981 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.
.
Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 460;
- Харківській області — 277;
- Київській області — 128;
- Херсонській області — 102;
- Запорізькій області — 91;
- Миколаївській області — 89;
- Чернігівській області — 70;
- Дніпропетровській області — 70;
- Луганській області — 66.
Зокрема, встановлено, що вчора, 20 травня, внаслідок обстрілу ворогом міста Торецька Донецької області було поранено 11-річного хлопчика.
Нотаріат у воєнний час: дарування, купівля-продаж і спадкування в умовах воєнного стану
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...