Зеленский встретился с Байденом в Японии (ФОТО)https://racurs.ua/n183264-zelenskiy-vstretilsya-s-baydenom-v-yaponii-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Джозефом Байденом у межах участі в саміті «Групи семи» в японській Хіросімі.
Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що Зеленський під час зустрічі, зокрема, подякував за надану США потужну фінансову допомогу Україні, котра вже становить загалом понад 37 млрд дол., а також за оголошений Байденом новий пакет військової допомоги на суму 375 млн дол.
Велика подяка від нашого народу. Я радий, що ми маємо такі сильні відносини, — наголосив Зеленський.
Також Зеленський окремо відзначив рішення Байдена підтримати міжнародну авіаційну коаліцію.
Крім того, Байден та Зеленський обговорили подальшу взаємодію для посилення оборонних спроможностей України, а також питання реалізації української формули миру. Також вони обмінялися думками щодо проектів реконструкції та відбудови України.
Окремо Володимир Зеленський зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України та підготовці до Вільнюського саміту НАТО. Глава держави наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України до вступу нашої країни в Альянс, — зазначають в Офісі президента.