Володимир Зеленський та Джо Байден, фото: Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Джозефом Байденом у межах участі в саміті «Групи семи» в японській Хіросімі.

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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що Зеленський під час зустрічі, зокрема, подякував за надану США потужну фінансову допомогу Україні, котра вже становить загалом понад 37 млрд дол., а також за оголошений Байденом новий пакет військової допомоги на суму 375 млн дол.

Велика подяка від нашого народу. Я радий, що ми маємо такі сильні відносини, — наголосив Зеленський.

Також Зеленський окремо відзначив рішення Байдена підтримати міжнародну авіаційну коаліцію.

Крім того, Байден та Зеленський обговорили подальшу взаємодію для посилення оборонних спроможностей України, а також питання реалізації української формули миру. Також вони обмінялися думками щодо проектів реконструкції та відбудови України.