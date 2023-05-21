Владимир Зеленский в Японии. Фото: Офис президента

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Надати Україні військову допомогу попросив Японію та Південну Корею президент Володимир Зеленський.

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Глава держави закликав надсилати українському народу летальне озброєння, яке допоможе захистити країну від агресії російської федерації. При цьому український лідер погодився, що існують ще «законодавчі та конституційні труднощі» для схвалення такого рішення. Про це 21 травня повідомляє CNN.

Також Зеленський зазначив, що щодо дипломатичного тиску на країну-агресора та окремих форматів дипломатичного розв’язання війни в Україні «головним є повага до Статуту ООН та міжнародного права». Наголосив, що рф не має жодних шансів на будь-які дипломатичні шляхи доти, доки не виведе війська з українських територій.

Ми всі розуміємо, що ніхто не матиме нічого спільного з росією, поки її війська знаходяться на території України, — зазначив український лідер.

Нагадаємо, в Японії лідери країн G7 домовилися, що продовжать постачання Україні зброї навіть у разі завершення військових дій. Також під час саміту було заявлено, що країни «великої сімки» продовжать військову, фінансову та дипломатичну підтримку України, щоб забезпечити поразку росії.

Джерело: CNN