россия нанесла ракетный удар по Харьковщине. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n183284-rossiya-udarila-raketami-po-harkovschine.html

Ракурс

Ракетний удар було завдано російською федерацією по Харківській області у неділю, 21 травня.

.

Сьогодні ввечері в Харкові та області знову лунали сирени повітряної тривоги. Ворог атакував ракетами із зенітно-ракетних комплексів С-300. Під ударом опинились село Циркуни Харківського району. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Одна з ворожих ракет влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. Постраждав мирний мешканець, якому медики вже надають допомогу. На місці влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Моніторингові Telegram-канали повідомили, що ракетний обстріл вівся з бєлгородської області росії.

Нагадаємо, 21 травня тактична авіація зс росії атакувала авіабомбами Херсонщину та Донецьку область. Так, на село Станіслав Херсонської області ворог скинув чотири бомби КАБ-500 — кориговані авіабомби калібром 500 кг. Було пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі.

А в Донецькій області ворожа авіація атакувала фугасними авіабомбами ФАБ-250 мирні міста та села. Також були ворожі обстріли зі ствольної артилерії. Російські боєприпаси потрапили в будинок, внаслідок чого загинули двоє чоловіків 46 та 55 років. Ще шестеро місцевих мешканців — двоє чоловіків і четверо жінок були поранені.