россия сократила время подготовки заключенных. Фото:

https://racurs.ua/n183286-komandovanie-rf-iz-za-bolshih-poter-sokratilo-vremya-podgotovki-zakluchennyh-genshtab.html

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Російські окупанти майже втричі скоротили час підготовки мобілізованих ув’язнених через значні втрати живої сили.

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Військове керівництво рф ухвалило рішення про скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу з-поміж засуджених, базовий табір яких розгорнутий у Старобільському районі Луганської області. На окуповану територію з рф прибуло близько тисячі зеків. Їх планували готувати до війни упродовж чотирьох тижнів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 22 травня.

Раніше повідомлялося, що підрозділи армії російської федерації ворог знову поповнюватиме за рахунок російських в’язнів. «Зеків» з росії в травні перекидали на території окупованих Луганської та Запорізької областей. Частина цих була завербована «вагнерівцями».

Нагадаємо, 21 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що втрати російських окупантів у боях за місто Бахмут склали 100 тис. військовослужбовців та найманців.