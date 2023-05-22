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Ракурс
Мощные взрывы прогремели в Мариуполе и районе. Фото:

Мощные взрывы прогремели в Мариуполе — прилетело в расположение врагов

22 мая 2023, 09:20
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Нові вибухи на окупованих територіях Донеччини прогриміли вночі 22 травня та пізно ввечері 21 травня.


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Зокрема, гучно було в Маріуполі. Цієї ночі в місті було чути два гучні вибухи. Місцеві жителі не вірять у високоефективну роботу російської системи протиповітряної оборони. Про це радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Крім того, пізно ввечері 21 травня вибухи лунали у Нікольському по сусідству з Маріуполем. Три прильоти зафіксовано у район між автозаправною станцією, військкоматом та виїздом на Маріуполь. Влучання відбулося прямо в розташування окупантів.

Вибухи в Маріупольському районі. Карта: Петро Андрющенко

Нагадаємо, у ніч на 21 травня в тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунали потужні вибухи. В Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ заявили про знищення штабу одного з підрозділів окупантів.

Источник: Ракурс


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