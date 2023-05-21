ЗСУ вразили штаб російських окупантів у Бердянську, фото: СтратКом ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n183270-zsu-znyschyly-shtab-rosiyan-v-okupovanomu-berdyansku-foto.html

Ракурс

У Бердянську, тимчасово окупованому місті Запорізької області, в ніч на сьогодні, 21 травня, пролунали потужні вибухи.

.

В результаті було вражено штаб одного з підрозділів окупантів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, де також опубліковані відповідні фотознімки.

В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються, — вказано в повідомленні.

Водночас рашисти вже розповсюдили у своїх пропагандистських ЗМІ повідомлення про те, що ЗСУ нібито намагалися атакувати Бердянськ сімома ракетами, шість з яких вони нібито перехопили. Ще одна ракета нібито впала на їдальню на околиці міста.

Мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що вибухи цієї ночі у Бердянську буди настільки потужними, що їх чули навіть мешканці навколишніх населених пунктів на північ від міста.