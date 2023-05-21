ЗСУ знищили штаб росіян в окупованому Бердянську (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183270-zsu-znyschyly-shtab-rosiyan-v-okupovanomu-berdyansku-foto.htmlРакурс
У Бердянську, тимчасово окупованому місті Запорізької області, в ніч на сьогодні, 21 травня, пролунали потужні вибухи.
В результаті було вражено штаб одного з підрозділів окупантів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, де також опубліковані відповідні фотознімки.
В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються, — вказано в повідомленні.
Водночас рашисти вже розповсюдили у своїх пропагандистських ЗМІ повідомлення про те, що ЗСУ нібито намагалися атакувати Бердянськ сімома ракетами, шість з яких вони нібито перехопили. Ще одна ракета нібито впала на їдальню на околиці міста.
Мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що вибухи цієї ночі у Бердянську буди настільки потужними, що їх чули навіть мешканці навколишніх населених пунктів на північ від міста.
Рашисти традиційно відзвітували про «вдалу роботу ППО». Але краще один раз побачити, ніж сотий раз чути брехню русні. Мешканці спостерігали пожежу і густий дим в районі захопленого аеропорту, — зазначив Федоров.