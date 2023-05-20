Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російська техніка у Маріуполі, фото: Петро Андрющенко

Вибухи в Маріуполі змусили рашистів переміщувати техніку у Новоазовськ (ФОТО)

20 тра 2023, 13:37
999

У Маріуполі, тимчасово окупованому місті на півдні Донеччини, вчора, 19 травня, ввечері пролунали потужні вибухи.


.

Сьогодні у місті помітні наслідки вчорашніх вибухів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Тигри» щось трохи назавжди втомились. Жаль, по вулиці не волочуть тих декількох десятків «хороших русских». Так би файний вийшов парад на святкування Дня окупації, — наголосив Андрющенко.

Російська техніка у Маріуполі, фото: Петро Андрющенко

Він зазначив, що сьогодні з шостої до сьомої ранку в Маріуполі знову було зафіксовано роботу ППО в Лівобережному районі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів