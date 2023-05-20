Російська техніка у Маріуполі, фото: Петро Андрющенко

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Ракурс

У Маріуполі, тимчасово окупованому місті на півдні Донеччини, вчора, 19 травня, ввечері пролунали потужні вибухи.

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Сьогодні у місті помітні наслідки вчорашніх вибухів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Тигри» щось трохи назавжди втомились. Жаль, по вулиці не волочуть тих декількох десятків «хороших русских». Так би файний вийшов парад на святкування Дня окупації, — наголосив Андрющенко.

Він зазначив, що сьогодні з шостої до сьомої ранку в Маріуполі знову було зафіксовано роботу ППО в Лівобережному районі.