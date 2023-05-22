россия создает новую элитную авиагруппу. Фото:

https://racurs.ua/n183299-rf-sozdaet-elitnuu-aviagruppu-dlya-udarov-po-poziciyam-vsu-britanskaya-razvedka.html

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Країна-агресор російська федерація, швидше за все, створить нову елітну ударну авіаційну групу під кодовою назвою «Шторм».

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Ця група складатиметься як мінімум з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 та Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів. Комбінація повітряних машин передбачає, що група відіграватиме основну роль у місіях із наземних атак. Про це 22 травня повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Британці також посилаючись на російські ЗМІ, «які заслуговують на довіру», пишуть, що міністерство оборони рф хоче залучити висококваліфікованих і цілеспрямованих пілотів. Для цього їм пропонують великі надбавки до зарплатні, а для відставних льотчиків відкрили набір.

Розвідка зазначає, що створення росією цієї авіагрупи показує те, що ескадрильї регулярних військово-повітряних сил рф не впоралися із завданням, яке полягало в завданні ударів з повітря по позиціях українських Сил оборони на фронті.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія регулярно втрачає повітряну техніку. ЗСУ з переносних зенітно-ракетних комплексів радянського та західного виробництва та різноманітних систем ППО станом на 22 травня збили вже 309 літаків, 294 гелікоптери, 2 тис. 830 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також було збито 1 тис. 11 крилатих, гіперзвукових та балістичних ракет ворога.