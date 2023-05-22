Ракурсhttps://racurs.ua/
росія створює нову елітну авіагрупу. Фото:
рф створює елітну авіагрупу для ударів по позиціях ЗСУ — британська розвідкаhttps://racurs.ua/ua/n183299-rf-stvoruie-elitnu-aviagrupu-dlya-udariv-po-pozyciyah-zsu-brytanska-rozvidka.htmlРакурс
Країна-агресор російська федерація, швидше за все, створить нову елітну ударну авіаційну групу під кодовою назвою «Шторм».
.
Ця група складатиметься як мінімум з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 та Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів. Комбінація повітряних машин передбачає, що група відіграватиме основну роль у місіях із наземних атак. Про це 22 травня повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Британці також посилаючись на російські ЗМІ, «які заслуговують на довіру», пишуть, що міністерство оборони рф хоче залучити висококваліфікованих і цілеспрямованих пілотів. Для цього їм пропонують великі надбавки до зарплатні, а для відставних льотчиків відкрили набір.
Розвідка зазначає, що створення росією цієї авіагрупи показує те, що ескадрильї регулярних військово-повітряних сил рф не впоралися із завданням, яке полягало в завданні ударів з повітря по позиціях українських Сил оборони на фронті.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія регулярно втрачає повітряну техніку. ЗСУ з переносних зенітно-ракетних комплексів радянського та західного виробництва та різноманітних систем ППО станом на 22 травня збили вже 309 літаків, 294 гелікоптери, 2 тис. 830 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також було збито 1 тис. 11 крилатих, гіперзвукових та балістичних ракет ворога.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...