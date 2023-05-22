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Ракурс
У Нью-Йорка "Игла" сбила российский Ми-24

У Нью-Йорка «Игла» сбила российский Ми-24

22 мая 2023, 16:10
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На Донеччині український воїн збив російський вертоліт Мі-24, вдаривши по ньому із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Вертоліт намагався здійснити обстріл селища Нью-Йорк.


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Гелікоптер, який мав на меті атаку Нью-Йорка, впав поблизу окупованої Горлівки, повідомили у 24 бригаді імені короля Данила.

Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК «Ігла» був зупинений стрільцем-зенітником і впав поблизу тимчасово окупованої Горлівки, — розповіли військові.

Сили ППО напередодні ввечері на Херсонщині збили російський винищувач Су-35, повідомили в командуванні. Також під час нічної атаки Повітряні сили знищили 20 ударних дронів та чотири крилаті ракети.

Источник: Ракурс


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