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У Нью-Йорка "Игла" сбила российский Ми-24
У Нью-Йорка «Игла» сбила российский Ми-24https://racurs.ua/n183302-u-nu-yorka-igla-sbila-rossiyskiy-mi-24.htmlРакурс
На Донеччині український воїн збив російський вертоліт Мі-24, вдаривши по ньому із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Вертоліт намагався здійснити обстріл селища Нью-Йорк.
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Гелікоптер, який мав на меті атаку Нью-Йорка, впав поблизу окупованої Горлівки, повідомили у 24 бригаді імені короля Данила.
Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК «Ігла» був зупинений стрільцем-зенітником і впав поблизу тимчасово окупованої Горлівки, — розповіли військові.
Сили ППО напередодні ввечері на Херсонщині збили російський винищувач Су-35, повідомили в командуванні. Також під час нічної атаки Повітряні сили знищили 20 ударних дронів та чотири крилаті ракети.
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