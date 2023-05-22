Біля Нью-Йорка «Ігла» збила російський Мі-24

На Донеччині український воїн збив російський вертоліт Мі-24, вдаривши по ньому із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Вертоліт намагався здійснити обстріл селища Нью-Йорк.

.

Гелікоптер, який мав на меті атаку Нью-Йорка, впав поблизу окупованої Горлівки, повідомили у 24 бригаді імені короля Данила.

Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК «Ігла» був зупинений стрільцем-зенітником і впав поблизу тимчасово окупованої Горлівки, — розповіли військові.