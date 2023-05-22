Нас там нет – Офис президента о событиях в Белгороде

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Ракурс

Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області, проте не має до неї безпосереднього стосунку.

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Про це 22 травня повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках, — написав він у Twitter.

А також додав, що «як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян росії».

Нагадаємо, уранці 22 травня на територію Грайворонського міського округу Білгородської області проникла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. Московитський губернатор регіону В’ячеслав Гладков заявив, що збройні сили рф разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації ворога.

Російські та українські телеграм-канали раніше повідомили, що вранці у понеділок до прикордонного Грайворонського міського округу нібито вдерлися бійці ЗСУ, внаслідок чого почалися бої в районі населених пунктів Дронівка, Глотове, Козинка та Гора-Поділ.

Джерело російського державного пропагандистського телеканалу RT повідомило про «захоплення українськими диверсантами будинку культури у селі Гора-Поділ». Стверджувалося, що нападників оточили.

Спочатку Гладков не підтверджував повідомлення про диверсантів у прикордонних селищах, заявляючи про «масовану інформаційну атаку» на регіон. Губернатор заявив, що атака йде «на тлі масованого обстрілу Грайворонського району», внаслідок якого ніхто з мирних жителів не постраждав і не загинув. Пізніше він повідомив, що внаслідок обстрілу Глотова постраждали двоє місцевих мешканців.

Уранці 22 травня у телеграм-каналі легіону «Свобода Росії» з’явилося таке звернення до росіян зі словами «Легіон повертається додому»:

Мешканці прикордонних регіонів! Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги, — заявили у легіоні.

Також легіон опублікував фото біло-синьо-білих прапорів, вивішених «над звільненими містами».

Близько 14.00 легіон повідомив, що спільно з «Російським добровольчим корпусом» повністю звільнив населений пункт Козинка Білгородської області, а до міста Грайворон зайшли передові загони.