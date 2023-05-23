Есть незначительные продвижения на флангах на севере и юге от Бахмута - Минобороны

https://racurs.ua/n183326-est-neznachitelnye-prodvijeniya-na-flangah-na-severe-i-uge-ot-bahmuta-minoborony.html

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Цієї доби активність наступальних дій окупантів на Бахмутському напрямку дещо знизилась. По флангах на півночі та півдні від Бахмута в українських військових є незначне просування.

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У Бахмуті росіяни продовжують зачистку районів, взятих ним під контроль. Українські підрозділи контролюють південно-західну околицю міста в районі «Літак».