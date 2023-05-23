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Є незначні просування на флангах на півночі та півдні від Бахмуту - Міноборони

Є незначні просування на флангах на півночі та півдні від Бахмуту — Міноборони

23 тра 2023, 10:24
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Цієї доби активність наступальних дій окупантів на Бахмутському напрямку дещо знизилась. По флангах на півночі та півдні від Бахмута в українських військових є незначне просування.


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У Бахмуті росіяни продовжують зачистку районів, взятих ним під контроль. Українські підрозділи контролюють південно-західну околицю міста в районі «Літак».

У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. На певних ділянках росіяни в обороні. Зазнають значних втрат, — написала у своїх соцмережах заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: Ракурс


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