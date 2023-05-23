Піррова перемога - New York Times про взяття Бахмута

https://racurs.ua/ua/n183321-pirrova-peremoga-new-york-times-pro-okupaciu-rosiyanamy-ruyin-bahmuta.html

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Американська газета New York Times, переказуючи думки військових експертів щодо взяття росіянами Бахмута, називає його «пірровою перемогою», яка ніяк не наблизить російську армію до заявленої мети — захоплення всієї території Донецької області.

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Якщо відкинути політику і символічне значення взяття Бахмута, експерти кажуть, що Москва навряд чи зможе конвертувати завоювання розгромленого міста в подальший поступ до кінцевої мети путіна — захоплення всього Донбасу, — пише NYT.

Наразі це місто є переважно купою руїн, без електрики, води та всього іншого, що потрібно для окупаційних частин, і не може служити базою для подальшого наступу на українську територію.

Українська армія відступила на набагато зручніші оборонні лінії на висотах за містом, — зазначають автори газети.

Крім того, слідом за військовими експертами NYT зазначає, що росіяни зазнали в багатомісячному штурмі Бахмута серйозних втрат — хоча їхній масштаб точно невідомий.

Втрати були з обох боків, і до українського командування, як нагадує газета, також є багато питань — і всередині країни, і у західних військових експертів: чи варто було втрачати стільки солдатів у вуличних боях, витрачати стільки боєприпасів, замість того, щоб відійти на більше зручні лінії оборони.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні зазначає, що російські збройні формування, взявши Бахмут, опинилися там у небезпечному становищі — але російська пропаганда та військові блогери майже не розповідають про це, а святкують перемогу.

Описавши суперечки росіян про те, кого і як треба нагороджувати за взяття Бахмута, аналітики ISW нагадують про фактичний стан справ, як він бачиться.

Перебільшена увага до заяв про перемогу в Бахмуті відволікає увагу від того хисткого становища, в якому опинилися російські військові в Бахмуті і навколо нього […] Російські військові в Бахмуті перебувають у вразливому становищі особливо тому, що їх наступ у цьому районі, найімовірніше, вичерпався, а це дає українській армії можливість для нових контратак на вже ослаблені фланги у Бахмута, — пише ISW.

Додатковий ризик для росіян, з точки зору ISW, становить і оголошений засновником ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним виведення його частин із Бахмута в тил протягом кількох днів.

Міністерству оборони росії у разі відходу «вагнерівців», можливо, доведеться затикати цю ділянку погано навченими та екіпірованими звичайними частинами — такими ж, які щойно, у травні, відступали на флангах на північ і південь від міста.

При цьому в російському інформаційному просторі ця небезпека здебільшого ігнорується, пише ISW.