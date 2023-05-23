Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Среди участников рейда на Белгород россияне узнали своего известного актера

Среди участников рейда на Белгород россияне узнали своего известного актера (ФОТО)

23 мая 2023, 14:03
999

Росіяни впізнали серед бійців «Російського добровольчого корпусу», який здійснює рейд по Білгородщині, свого актора з серіалу «Глухарь-3» Кирила Канахіна.


.

Раніше він уже заходив у складі ДРГ на територію росії в березні.

22 травня «Російський добровольчий корпус» (росіяни, що воюють на боці України, які, за офіційною версією, і беруть участь у прориві у Білгородську область) виклав відео, як затверджується з території рф із двома людьми у камуфляжі.

За даними російських телеграм-каналів на відео двоє учасників РДК — Денис Радонський (Кирило Канахін) та Олексій Льовкін.

Радонський-Канахін — це колишній російський актор та викладач йоги. Він знімався у таких серіалах, як «Глухар». Але у 2018 році, після порушення справи за участь в акціях протесту, вирушив до України та вступив до «Азову».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров