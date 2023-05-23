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Ракурс
Серед учасників рейду на Бєлгород росіяни впізнали свого відомого актора

Серед учасників рейду на Бєлгород росіяни впізнали свого відомого актора (ФОТО)

23 тра 2023, 14:03
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Росіяни впізнали серед бійців «Російського добровольчого корпусу», який здійснює рейд по Білгородщині, свого актора з серіалу «Глухарь-3» Кирила Канахіна.


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Раніше він уже заходив у складі ДРГ на територію росії в березні.

22 травня «Російський добровольчий корпус» (росіяни, що воюють на боці України, які, за офіційною версією, і беруть участь у прориві у Білгородську область) виклав відео, як затверджується з території рф із двома людьми у камуфляжі.

За даними російських телеграм-каналів на відео двоє учасників РДК — Денис Радонський (Кирило Канахін) та Олексій Льовкін.

Радонський-Канахін — це колишній російський актор та викладач йоги. Він знімався у таких серіалах, як «Глухар». Але у 2018 році, після порушення справи за участь в акціях протесту, вирушив до України та вступив до «Азову».

Джерело: Ракурс


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