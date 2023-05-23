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Серед учасників рейду на Бєлгород росіяни впізнали свого відомого актора
Серед учасників рейду на Бєлгород росіяни впізнали свого відомого актора (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183336-sered-uchasnykiv-reydu-na-bielgorod-rosiyany-vpiznaly-svogo-vidomogo-aktora-foto.htmlРакурс
Росіяни впізнали серед бійців «Російського добровольчого корпусу», який здійснює рейд по Білгородщині, свого актора з серіалу «Глухарь-3» Кирила Канахіна.
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Раніше він уже заходив у складі ДРГ на територію росії в березні.
22 травня «Російський добровольчий корпус» (росіяни, що воюють на боці України, які, за офіційною версією, і беруть участь у прориві у Білгородську область) виклав відео, як затверджується з території рф із двома людьми у камуфляжі.
За даними російських телеграм-каналів на відео двоє учасників РДК — Денис Радонський (Кирило Канахін) та Олексій Льовкін.
Радонський-Канахін — це колишній російський актор та викладач йоги. Він знімався у таких серіалах, як «Глухар». Але у 2018 році, після порушення справи за участь в акціях протесту, вирушив до України та вступив до «Азову».
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