Серед учасників рейду на Бєлгород росіяни впізнали свого відомого актора

https://racurs.ua/ua/n183336-sered-uchasnykiv-reydu-na-bielgorod-rosiyany-vpiznaly-svogo-vidomogo-aktora-foto.html

Ракурс

Росіяни впізнали серед бійців «Російського добровольчого корпусу», який здійснює рейд по Білгородщині, свого актора з серіалу «Глухарь-3» Кирила Канахіна.

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Раніше він уже заходив у складі ДРГ на територію росії в березні.

22 травня «Російський добровольчий корпус» (росіяни, що воюють на боці України, які, за офіційною версією, і беруть участь у прориві у Білгородську область) виклав відео, як затверджується з території рф із двома людьми у камуфляжі.

За даними російських телеграм-каналів на відео двоє учасників РДК — Денис Радонський (Кирило Канахін) та Олексій Льовкін.

Радонський-Канахін — це колишній російський актор та викладач йоги. Він знімався у таких серіалах, як «Глухар». Але у 2018 році, після порушення справи за участь в акціях протесту, вирушив до України та вступив до «Азову».