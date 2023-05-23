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россияне уничтожили многоэтажку в Авдеевке, под завалами есть люди
россияне уничтожили многоэтажку в Авдеевке, под завалами есть люди (ФОТО)https://racurs.ua/n183339-rossiyane-unichtojili-mnogoetajku-v-avdeevke-pod-zavalami-est-ludi-foto.htmlРакурс
Російські воєнні злочинці 23 травня знову вдарили по цивільній інфраструктурі.
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У результаті авіаракетного удару по багатоповерхівці в Авдіївці поранені щонайменше двоє людей. Одна жінка у важкому стані. Під завалами дев’ятиповерхівці можуть перебувати ще близько п’яти людей, повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
На фотографіях, опублікованих у телеграм-каналі Павла Кириленка, видно майже повністю зруйнований багатоповерховий житловий будинок.
За інформацією голови Донецької обласної адміністрації, в Авдіївці залишаються близько 1,7 тис. мирних жителів, які з різних причин відмовляються від евакуації.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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