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росіяни зруйнували багатоповерхівку в Авдіївці, під завалами є люди
росіяни знищили багатоповерхівку в Авдіївці, під завалами є люди (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183339-rosiyany-znyschyly-bagatopoverhivku-v-avdiyivci-pid-zavalamy-ie-ludy-foto.htmlРакурс
Російські воєнні злочинці 23 травня знову вдарили по цивільній інфраструктурі.
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У результаті авіаракетного удару по багатоповерхівці в Авдіївці поранені щонайменше двоє людей. Одна жінка у важкому стані. Під завалами дев’ятиповерхівці можуть перебувати ще близько п’яти людей, повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
На фотографіях, опублікованих у телеграм-каналі Павла Кириленка, видно майже повністю зруйнований багатоповерховий житловий будинок.
За інформацією голови Донецької обласної адміністрації, в Авдіївці залишаються близько 1,7 тис. мирних жителів, які з різних причин відмовляються від евакуації.
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