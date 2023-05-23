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Ракурс
росіяни зруйнували багатоповерхівку в Авдіївці, під завалами є люди

росіяни знищили багатоповерхівку в Авдіївці, під завалами є люди (ФОТО)

23 тра 2023, 15:20
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Російські воєнні злочинці 23 травня знову вдарили по цивільній інфраструктурі.


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У результаті авіаракетного удару по багатоповерхівці в Авдіївці поранені щонайменше двоє людей. Одна жінка у важкому стані. Під завалами дев’ятиповерхівці можуть перебувати ще близько п’яти людей, повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Удар злочинців рф по багатоповерхівці в Авдіївці

На фотографіях, опублікованих у телеграм-каналі Павла Кириленка, видно майже повністю зруйнований багатоповерховий житловий будинок.

Удар злочинців рф по багатоповерхівці в Авдіївці

За інформацією голови Донецької обласної адміністрації, в Авдіївці залишаються близько 1,7 тис. мирних жителів, які з різних причин відмовляються від евакуації.

Удар злочинців рф по багатоповерхівці в Авдіївці

Джерело: Ракурс


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