росіяни зруйнували багатоповерхівку в Авдіївці, під завалами є люди

https://racurs.ua/ua/n183339-rosiyany-znyschyly-bagatopoverhivku-v-avdiyivci-pid-zavalamy-ie-ludy-foto.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці 23 травня знову вдарили по цивільній інфраструктурі.

.

У результаті авіаракетного удару по багатоповерхівці в Авдіївці поранені щонайменше двоє людей. Одна жінка у важкому стані. Під завалами дев’ятиповерхівці можуть перебувати ще близько п’яти людей, повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

На фотографіях, опублікованих у телеграм-каналі Павла Кириленка, видно майже повністю зруйнований багатоповерховий житловий будинок.