Міноборони рф стверджує, що добровольчі загони в Бєлгородській області «заблоковані та розгромлені»

Міноборони росії стверджує, що російські добровольчі загони в Бєлгородській області «заблоковані та розгромлені»

https://racurs.ua/ua/n183338-minoborony-rf-stverdjuie-scho-dobrovolchi-zagony-v-bielgorodskiy-oblasti-zablokovani.html

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Міноборони росії стверджує, що російські добровольчі загони в Бєлгородській області «заблоковані та розгромлені». Нібито знищено понад 70 бійців, чотири бронемашини та п’ять пікапів. Там підтвердили, що російські війська застосовували артилерію й авіацію.

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Залишки націоналістів відкинуті на територію України, де за ними тривало завдання вогневої поразки до повної ліквідації. Знищено понад 70 українських терористів, чотири бойові броньовані машини та п’ять пікапів", — йдеться у заяві Міноборони. Це перша заява оборонного відомства про те, що сталося в Білгородській області, де відучора йшли бої.

Згідно з заявою губернатора області, яка з’явилась за дві години до цього, російська влада все ще не контролювала частину території Грайворонського міського округу.

Легіон «Свобода росії» та «Російський добровольчий корпус» поки що мовчать.

Легіон кілька годин тому заявляв, що разом з «РДК» продовжують «звільняти Бєлгородську область».

Добровольці 23 травня заявили про взяття під контроль ще трьох населених пунктів в Бєлгородській області: Горьковскій, Щєтинівка та Богун-Городок.