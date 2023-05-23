Що там у Бєлгороді - Кремль "стурбований", тривають бої, 12 сіл і міст евакуйовано

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Ситуація в Бєлгородській області станом на 12.00 23 травня залишається неконтрольованою для росіян.

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Легіон «Свобода росії» та «Російський добровольчий корпус» (РДК) заявили на своєму ТГ-каналі, що продовжують операцію зі «звільнення» Бєлгородщини. Ніяких деталей вони не наводять, російські медіа теж мовчать. Це може вказувати на те, що формування досі залишаються в області.

РДК опублікував відео з бійцями на БТР, а його командир Денис Нікітін 5 годин тому постив в Instagram сторіз з одним із бійців.

Губернатор області В’ячеслав Гладков зранку повідомляв про обстріли низки населених пунктів і активність «ворожих» БпЛА. Також він заявив про щонайменше 12 поранених цивільних і продовження режиму «контртерористичної операції». За його словами, триває зачистка — жителів міста Грайворон і восьми навколишніх сіл відселили.

Гладков опублікував пост, у якому йдеться про наслідки вчорашньої атаки, відповідальність за яку взяли на себе легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус. За словами губернатора, «зачистка території від наслідків продовжується».

З самого ранку населені пункти Грайворонського міського округу Головчино, Антонівка, Козинка, Сподарюшено, Гора Поділ, Глотове, Замостя, Безимено, Заріччя, Грайворон, Мокра Орлівка, Новобудівка були під численним мінометним і артилерійським обстрілом, скидалися вибухові пристрої із квадрокоптерів, — повідомив Гладков.

Тим часом у соцмережах публікують відео з нібито прикордонного пункту «Грайворон», на стіні якого видно напис «Привіт із Бахмуту». Про його знищення повідомляли вчора. Також поширювалися відео з, імовірно, убитим російським прикордонником, захопленим бійцями РДК у росіян бронетранспортером (на його ремонт вже відкрили збір і втраченим українським бронетранспортером MaxxPro.

Спікер Кремля пєсков заявив, що проводити спеціальне засідання Радбезу щодо ситуації у Бєлгородській області не планується, ближче до кінця тижня відбудеться планове засідання.