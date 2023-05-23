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Резников обратился к башкирам на их языке - призвал не участвовать в войне
Резников обратился к башкирам на их языке — призвал не участвовать в войнеhttps://racurs.ua/n183356-reznikov-obratilsya-k-bashkiram-na-ih-yazyke-prizval-ne-uchastvovat-v-voyne.htmlРакурс
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до башкирського народу із закликом не брати участь у війні росії проти України. Звернення очільника оборонного відомства 23 травня опубліковали українською та башкирською мовами.
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Резніков стверджує, що Башкортостан — один із регіонів росії, які лідирують за втратами військовослужбовців у повномасштабній війні рф проти України. Зі слів міністра, участь у війні не відповідає інтересам башкирського народу.
Ніхто, окрім кремля та його лакеїв, у цьому не зацікавлений. Башкир відправляють помирати за тисячі кілометрів невідомо за що… Заберіть своїх людей з України. Видайте нам своїх військових злочинців. І тоді ми станемо союзниками у справі побудови кращого майбутнього для наших народів, — вказав глава Міноборони.
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