Резніков звернувся до башкирів їхньою мовою - закликав не брати участь у війні

https://racurs.ua/ua/n183356-reznikov-zvernuvsya-do-bashkyriv-yihnou-movou-zaklykav-ne-braty-uchast-u-viyni.html

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Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до башкирського народу із закликом не брати участь у війні росії проти України. Звернення очільника оборонного відомства 23 травня опубліковали українською та башкирською мовами.

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Резніков стверджує, що Башкортостан — один із регіонів росії, які лідирують за втратами військовослужбовців у повномасштабній війні рф проти України. Зі слів міністра, участь у війні не відповідає інтересам башкирського народу.