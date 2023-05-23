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Резніков звернувся до башкирів їхньою мовою - закликав не брати участь у війні
Резніков звернувся до башкирів їхньою мовою — закликав не брати участь у війніhttps://racurs.ua/ua/n183356-reznikov-zvernuvsya-do-bashkyriv-yihnou-movou-zaklykav-ne-braty-uchast-u-viyni.htmlРакурс
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до башкирського народу із закликом не брати участь у війні росії проти України. Звернення очільника оборонного відомства 23 травня опубліковали українською та башкирською мовами.
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Резніков стверджує, що Башкортостан — один із регіонів росії, які лідирують за втратами військовослужбовців у повномасштабній війні рф проти України. Зі слів міністра, участь у війні не відповідає інтересам башкирського народу.
Ніхто, окрім кремля та його лакеїв, у цьому не зацікавлений. Башкир відправляють помирати за тисячі кілометрів невідомо за що… Заберіть своїх людей з України. Видайте нам своїх військових злочинців. І тоді ми станемо союзниками у справі побудови кращого майбутнього для наших народів, — вказав глава Міноборони.
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