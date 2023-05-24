Резников подтвердил применение ВСУ ракет Storm Shadow. Фото: Мілітарний

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Далекобійні ракети Storm Shadow вже успішно застосовуються Україною проти російських окупантів.

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Командування Сил оборони вже похвалило пілотів Повітряних сил ЗСУ, які б’ють ворога цими ракетами. Про це 24 травня міністр оборони Олексій Резніков заявив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.

У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow, — зазначив він.

Як відомо, на початку травня Міноборони Великої Британії офіційно підтвердили передачу Україні ракет Storm Shadow. Її дальність близько 250 км. Цей радіус дії достатній, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій росією території на сході України.

Нагадаємо, 16 травня CNN повідомив, що Україна почала використовувати ракети великої дальності Storm Shadow проти російських цілей.