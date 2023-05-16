Україна вже б'є ракетами великої дальності Storm Shadow по російських цілях - CNN

https://racurs.ua/ua/n183108-ukrayina-vje-bie-raketamy-velykoyi-dalnosti-storm-shadow-po-rosiyskyh-cilyah-cnn.html

Ракурс

Україна почала використовувати ракети великої дальності Storm Shadow проти російських цілей.

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Про це стверджує CNN з посиланням на джерела

Водночас видання не наводить подробиць, а лиш каже про сам факт початку застосування, про це їм повідомили двоє американських і західних чиновників. Додають, що речник Міноборони України відмовився від коментарів.

Минулого тижня у Міноборони Британії офіційно підтвердили передачу Україні ракет Storm Shadow. Її дальність близько 250 км. Цей радіус дії достатній, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій росією території на сході України.

Через декілька днів після цього повідомлення декілька вибухів прогриміло у Луганську. Росіяни стверджували, що по їхніх об'єктах в тимчасово окупованому місті України прилетіли саме Storm Shadow.

Нагадаємо, Велика Британія відправить Україні сотні далекобійних дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення. Про це повідомила 16 травня The Telegraph. Безпілотники-камікадзе мають дальність понад 125 миль — більш ніж удвічі більше, ніж Himars — і доповнюють ракети великої дальності Storm Shadow, які Британія передала Україні минулого тижня.

Джерела в обороні визнали The Telegraph, що безпілотники були «односторонніми», додавши, що їхня «основна мета — нести боєприпаси». Вони були швидко розроблені та адаптовані при значно менших витратах, ніж інші, та мають ефект, порівнянний з артилерійським снарядом.

Крім того, Україна отримає і від Франції далекобійні ракети. Про це сказав президент Еммануель Макрон в інтерв’ю TF1.

За його словами ці ракети дадуть можливість ефективно контратакувати росіян. Скоріше за все йдеться про ракети SCALP. Це ті ж самі ракети Storm Shadow, які нам вже передала Британія.