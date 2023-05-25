Ночная атака "шахедами" - Воздушные силы и власти рассказали, как и где сбивали дроны

Ночная атака «шахедами» — Воздушные силы и власти рассказали, как и где сбивали дроныhttps://racurs.ua/n183399-nochnaya-ataka-shahedami-vozdushnye-sily-i-vlasti-rasskazali-kak-i-gde-sbivali-drony.htmlРакурс
У ніч на четвер, 25 травня, росія вкотре здійснила масовану атаку на Україну.
Повітряні сили та місцева влада розповіла про наслідки удару.
Сили ППО збили 36 «шахедів» із випущених 36, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Упродовж ночі було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.
Військові припустили, що ворог, імовірно, мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти в західних регіонах держави.
За даними Повітряного командування «Захід», атака також була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону. ППО знищила всі 22 дрони.
Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіація та мобільні вогневі групи.
У Чернівецькій області впали уламки дрона.
Там пошкоджено три будинки та дві лінії електропередач. Є відключення 140 абонентів у Дністровському районі, заявили в ОВА.
Цієї ночі Київ зазнав 12-ї атаки за місяць. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години, усі ворожі цілі знищено.
Уночі ворог також атакував Харківщину. Окрім того, звуки вибухів чули на Одещині, Львівщині та в інших областях. У Чернівецькій області заявили про збиття ворожого безпілотника.
Речник оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров уточнив, що протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито три дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 над Миколаївщиною і ще один над Одещиною.
Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено, — написав він.