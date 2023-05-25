Нічна атака “шахедами” - Повітряні сили і влада розповіла, як і де збивали дрони

https://racurs.ua/ua/n183399-nichna-ataka-shahedamy-povitryani-syly-i-vlada-rozpovila-yak-i-de-zbyvaly-drony.html

Ракурс

У ніч на четвер, 25 травня, росія вкотре здійснила масовану атаку на Україну.

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Повітряні сили та місцева влада розповіла про наслідки удару.

Сили ППО збили 36 «шахедів» із випущених 36, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Упродовж ночі було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.

Військові припустили, що ворог, імовірно, мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти в західних регіонах держави.

За даними Повітряного командування «Захід», атака також була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону. ППО знищила всі 22 дрони.

Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіація та мобільні вогневі групи.

У Чернівецькій області впали уламки дрона.

Там пошкоджено три будинки та дві лінії електропередач. Є відключення 140 абонентів у Дністровському районі, заявили в ОВА.

Цієї ночі Київ зазнав 12-ї атаки за місяць. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години, усі ворожі цілі знищено.

Уночі ворог також атакував Харківщину. Окрім того, звуки вибухів чули на Одещині, Львівщині та в інших областях. У Чернівецькій області заявили про збиття ворожого безпілотника.

Речник оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров уточнив, що протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито три дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 над Миколаївщиною і ще один над Одещиною.