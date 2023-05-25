Зеленський відреагував на нічну атаку російських дронів

https://racurs.ua/ua/n183395-zelenskyy-vidreaguvav-na-nichnu-ataku-rosiyskyh-droniv.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку російських дронів 25 травня.

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Непроста ніч. Продовжуючи тероризувати Україну, ворог використав 36 шахедів. Жоден із них не долетів до мети. Дякуємо нашим силам ППО за 100%-й результат, — написав президент.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що над Київською областю українська ППО знищила усі цілі. Над Львівщиною уночі сили ППО збили 10 «шахедів».

Влучань в об‘єкти нема, жертв чи постраждалих також немає, — начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Вперше російський БПЛА долетів аж до Закарпаття, його також знищила ППО.