Безсиле божевілля рф - українська ППО уночі збила усі "шахеди" росіян

https://racurs.ua/ua/n183389-bezsyle-bojevillya-rf-ukrayinska-ppo-unochi-zbyla-usi-shahedy-rosiyan.html

Ракурс

Російська армія у ніч проти 25 травня запустила по Україні цілих 36 іранських дронів-камікадзе Shahed.

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Їхніми ймовірними цілями були об'єкти критичної та військової інфраструктури в західних областях України. Сили ППО збили всі 36 дронів.

Голова військової адміністрації Києва Сергій Попко оголосив, що всі безпілотники, запущені росіянами цієї ночі на українську столицю, збиті.

Всі повітряні цілі, які рухалися у напрямку Києва, були знищені силами та засобами нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено! — сповіщає Попко.

За його словами, наліт був масованим, у кілька хвиль протягом трьох годин. Нагадаємо, що увечері 24 травня Володимир Зеленський звернувся до народу Ірану через російські атаки «Шахедами».

Чому ви на боці держави-зла? — запитав глава держави у народу Ірану.

Сьогодні, попри те, що такі удари продовжуються постійно, хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану. До всіх — до суспільства, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте питання: а навіщо вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ бачить, що відбувається, і ви все в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечити.

Зеленський зазначив, що українці навчилися збивати більшість дронів-камікадзе, які Іран передає росії, але все ще є і влучення, і жертви. За словами українського лідера, ЗСУ збило загалом близько 900 «Шахедів» із 1 тис. 160 випущених по Україні.

Коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом із її чоловіком у них удома, то навіщо це вам, матері та батьки в Ірані? Коли ваш «Шахед» б'є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б'є другий «Шахед», забираючи життя вже тих, хто рятував життя інших… Навіщо такі цинічні вбивства Ірану? Руками росії, але вашою, вашою зброєю. Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, чи у Ширазі, чи в Саккезі, чи у будь-якому іншому місті вашої країни?

Український лідер наголосив, що за допомогу росії Іран лише отримує ще більшу ізоляцію від світу.