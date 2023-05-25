Стало известно, где начнется подготовка украинских пилотов на F-16

Стало известно, где начнется подготовка украинских пилотов на F-16https://racurs.ua/n183408-stalo-izvestno-gde-nachnetsya-podgotovka-ukrainskih-pilotov-na-f-16.htmlРакурс
Приблизно 20 українських пілотів розпочнуть перший етап навчання на F-16 у Великій Британії.
Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на представника британського уряду.
Це будуть базові наземні тренування українських пілотів, після яких вони будуть готові до більш спеціалізованої підготовки з управління винищувачами.
Видання пише, що Україна нібито готова відправити на навчання 20 військових, які вже добре володіють англійською мовою, аби пришвидшити засвоєння курсу.
Тренування з курсу НАТО «Вступ до основ управління винищувачами» охоплюватиме тренажери та реальні літаки, можливо, спочатку не F-16, а простіші.
Норвегія також приєднається до підготовки українських пілотів на американських винищувачах F-16. При цьому країна поки не вирішила, чи передаватиме Україні літаки, які є в неї.
Уряд підтримує цю ініціативу та розглядає, яким чином Норвегія може допомогти разом з нашими союзниками та партнерами, — повідомив міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам.