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Ракурс
Стало известно, где начнется подготовка украинских пилотов на F-16

Стало известно, где начнется подготовка украинских пилотов на F-16

25 мая 2023, 11:55
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Приблизно 20 українських пілотів розпочнуть перший етап навчання на F-16 у Великій Британії.


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Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на представника британського уряду.

Це будуть базові наземні тренування українських пілотів, після яких вони будуть готові до більш спеціалізованої підготовки з управління винищувачами.

Видання пише, що Україна нібито готова відправити на навчання 20 військових, які вже добре володіють англійською мовою, аби пришвидшити засвоєння курсу.

Тренування з курсу НАТО «Вступ до основ управління винищувачами» охоплюватиме тренажери та реальні літаки, можливо, спочатку не F-16, а простіші.

Норвегія також приєднається до підготовки українських пілотів на американських винищувачах F-16. При цьому країна поки не вирішила, чи передаватиме Україні літаки, які є в неї.

Уряд підтримує цю ініціативу та розглядає, яким чином Норвегія може допомогти разом з нашими союзниками та партнерами, — повідомив міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам.

Источник: Ракурс


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