лукашенко заявил о российской «ядерке» в беларуси. Фото:

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Країна-агресор росія почала переміщати ядерні боєприпаси на територію білорусі.

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Білоруський диктатор олександр лукашенко 25 травня прокоментував підписану міністрами оборони рб та рф угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Заяву про переміщення «ядерки» він зробив у кулуарах Вищого Євразійського економічного форуму в москві, повідомляють провладні білоруські ЗМІ.

Нам треба було підготувати там місця зберігання і таке інше… ми все це зробили, тому почалося переміщення ядерних боєприпасів, — зазначив соратник воєнного злочинця путіна.

Також самопроголошений президент додав, що «приїде і подивиться», чи прибула вже до білорусі російська ядерна зброя.

Нагадаємо, 25 травня міністр оборони рф сергій шойгу прибув до Білорусі, де з главою білоруського міноборони віктором хреніним підписав документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі у білорусі. Угода передбачає, що москва контролюватиме «ядерку», яку поставить режиму самопроголошеного президента олександра лукашенка.