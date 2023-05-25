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лукашенко заявив про російську «ядерку» в білорусі. Фото:
росія вже почала переміщувати ядерну зброю в білорусь — лукашенкоhttps://racurs.ua/ua/n183429-rosiya-vje-pochala-peremischuvaty-yadernu-zbrou-v-bilorus-lukashenko.htmlРакурс
Країна-агресор росія почала переміщати ядерні боєприпаси на територію білорусі.
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Білоруський диктатор олександр лукашенко 25 травня прокоментував підписану міністрами оборони рб та рф угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Заяву про переміщення «ядерки» він зробив у кулуарах Вищого Євразійського економічного форуму в москві, повідомляють провладні білоруські ЗМІ.
Нам треба було підготувати там місця зберігання і таке інше… ми все це зробили, тому почалося переміщення ядерних боєприпасів, — зазначив соратник воєнного злочинця путіна.
Також самопроголошений президент додав, що «приїде і подивиться», чи прибула вже до білорусі російська ядерна зброя.
Нагадаємо, 25 травня міністр оборони рф сергій шойгу прибув до Білорусі, де з главою білоруського міноборони віктором хреніним підписав документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі у білорусі. Угода передбачає, що москва контролюватиме «ядерку», яку поставить режиму самопроголошеного президента олександра лукашенка.
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