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Под Мелитополем бойцы НГУ подбили российские Су-25. Фото: Нацгвардия
Два вражеских Су-25 поразили нацгвардейцы под Мелитополемhttps://racurs.ua/n183430-dva-vrajeskih-su-25-porazili-nacgvardeycy-pod-melitopolem.htmlРакурс
Російські літаки уразили нацгвардійці під Мелітополем у Запорізькій області.
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На Запорізькому напрямку ворог активно використовує бойову авіацію й 25 травня пара російських Су-25 намагалися атакувати позиції українських захисників. У цей час на бойовому чергуванні знаходилися нацгвардійці — «Запорізький месник» та його бойовий побратим. Вони миттєво ідентифікували ворожі цілі та відпрацювали по них із переносних зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомила Національна гвардія у Telegram.
Внаслідок влучання одна з «сушок» була повністю знищена, але пілот зумів катапультуватися на тимчасово окупованій території.
А другий літак підбив «Запорізький месник», на рахунку якого вже сім російських літаків. Після його пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку. Тоді у кінці злітної смуги мешканці Мелітополя побачили чорний стовп диму, а перед тим чули глухі вибухи.
Нагадаємо, 22 травня у Донецькій області український військовослужбовець збив з ПЗРК «Ігла» російський вертоліт Мі-24, який намагався здійснити обстріл селища Нью-Йорк.
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