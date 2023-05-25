Враг разрушил плотину Карловского водохранилища. Фото: Донбас24

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Ракурс

Війська країни-агресора росії у четвер, 25 травня, зруйнували греблю Карлівського водосховища у Донецькій області.

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Влас дідок дій окупантів під загрозою підтоплення опинилися селища — Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2. Є чітко визначений алгоритм за яким вже почали працювати оперативні та рятувальні служби. Влада попередила громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

Очільник області відзначив, що ОВА провела термінове засідання комісії ТБ та НС, створено штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації. За потреби розпочнуть евакуювати мирних мешканців.

Кириленко додав, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи ударів саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні. Голова ОВА наголосив, що влада була готовою до такого розвитку подій.

Як відомо, Карлівське водосховище є джерелом водопостачання Курахового, Новогродівки, Покровська, Селидового, Мирноград.

Нагадаємо, 21 травня російська армія атакувала Донеччину — ворог гатив зі ствольної артилерії, а авіація рф скидала фугасні авіабомби ФАБ-250. Внаслідок обстрілів загинули двоє чоловіків 46 та 55 років, а ще шестеро місцевих мешканців були поранені.