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Последствия прилетов в Днепре. Фото: Николай Лукашук
россия снова атаковала ракетами и БПЛА Украину — где раздавались взрывыhttps://racurs.ua/n183434-rossiya-snova-atakovala-raketami-i-bpla-ukrainu-gde-razdavalis-vzryvy.htmlРакурс
Атака крилатих ракет на Київ сталася вночі, 26 травня.
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Усі цілі в повітряному просторі столиці були знищені силами та засобами ППО. В Оболонському районі впали уламки, що пошкодили дах одного з торговельно-розважальних центрів. Займання та критичних руйнувань не зафіксовано. На парковці в іншій частині району були пошкоджені автомобілі. Також уламки впали на приватний будинок у Шевченківському районі. Пошкоджені дах та вікно, наразі інформації про постраждалих немає. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
А в Дніпропетровській області сили ППО збили п’ять крилатих ракет та сім ударних дронів типу «Шахед». Однак зафіксовані й влучання.
Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук, у Дніпрі пошкоджено будинки, внаслідок обстрілу сталася пожежа у двох підприємствах. Також понівечена заправка і постраждав її працівник. Крім того, серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.
Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ заявляли, що російська армія у ніч проти 25 травня запустила по Україні цілих 36 іранських дронів-камікадзе Shahed, щоб атакувати об'єкти критичної та військової інфраструктури в західних областях України. Сили ППО збили всі 36 дронів.
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