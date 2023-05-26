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Ракурс
Наслідки прильотів у Дніпрі. Фото: Микола Лукашук

росія знову атакувала ракетами та БПЛА Україну — де лунали вибухи

26 тра 2023, 08:18
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Атака крилатих ракет на Київ сталася вночі, 26 травня.


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Усі цілі в повітряному просторі столиці були знищені силами та засобами ППО. В Оболонському районі впали уламки, що пошкодили дах одного з торговельно-розважальних центрів. Займання та критичних руйнувань не зафіксовано. На парковці в іншій частині району були пошкоджені автомобілі. Також уламки впали на приватний будинок у Шевченківському районі. Пошкоджені дах та вікно, наразі інформації про постраждалих немає. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

А в Дніпропетровській області сили ППО збили п’ять крилатих ракет та сім ударних дронів типу «Шахед». Однак зафіксовані й влучання.

Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук, у Дніпрі пошкоджено будинки, внаслідок обстрілу сталася пожежа у двох підприємствах. Також понівечена заправка і постраждав її працівник. Крім того, серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

Наслідки прильотів у Дніпрі. Фото: Микола Лукашук

Наслідки прильотів у Дніпрі. Фото: Микола Лукашук

Наслідки прильотів у Дніпрі. Фото: Микола Лукашук

Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ заявляли, що російська армія у ніч проти 25 травня запустила по Україні цілих 36 іранських дронів-камікадзе Shahed, щоб атакувати об'єкти критичної та військової інфраструктури в західних областях України. Сили ППО збили всі 36 дронів.

Джерело: Ракурс


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