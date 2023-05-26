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Ракурс
Канада передаст Украине ракеты АІМ-9. Фото: «Милитарный»

Канада передаст Украине ракеты АІМ-9 — что это за оружие

26 мая 2023, 10:51
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Новий пакет військової допомоги Україні анонсувала Канада.


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Зокрема, Збройні сили України отримають від канадських союзників авіаційні ракети класу «повітря-повітря» АІМ-9. Оттава передасть Києву 43 такі ракети зі складів власних Повітряних сил. Про це заявили в міністерстві оборони Канади за підсумками чергової зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

AIM-9 Sidewinder — це керована ракета ближнього радіуса дії з інфрачервоною головкою самонаведення. Ця ракета стала на озброєнні американських ВПС ще в середині 2950-х років, але й зараз модифіковані версії цих боєприпасів перебувають на озброєнні низки країн. Ця ракета сумісна з більшістю сучасних винищувачів, серед яких F-16, F-15, а також винищувачів п’ятого покоління.

В канадському оборонному відомстві додали, що зараз триває доставка в Україну стрілецької зброї та боєприпасів, про передачу яких було оголошено у квітні. Вже передали ЗСУ кулемети та штурмові гвинтівки, а мільйон патронів калібру 5,56 мм та 4 тис. 800 штурмових гвинтівок доставлять у найближчі тижні.

Канада передасть Україні ракети АІМ-9. Фото: «Мілітарний»

Нагадаємо, Фінляндія направила Україні військову допомогу на суму 109 млн євро. У новому пакеті будуть, серед іншого, боєприпаси та зенітне озброєння. Таким чином Гельсінкі надали Києву вже 16-й пакет оборонної допомоги.

Источник: Ракурс


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