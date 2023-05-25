Військова допомога Україні від Фінляндії. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n183423-finlyandiya-napravyla-ukrayini-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy.html

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Військову допомогу Україні направила Фінляндія — Сили оборони отримають обладнання та озброєння на суму 109 млн євро.

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Таким чином Гельсінкі надали Києву вже 16-й пакет оборонної допомоги. У новому пакеті будуть, серед іншого, боєприпаси та зенітне озброєння. Про це 25 травня повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

З міркувань безпеки конкретний вміст, спосіб доставки та час прибуття допомоги не повідомляється.

Міністр оборони Фінляндії зазначив, що країна разом з іншими партнерами продовжать підтримку українського народу. Вартість всіх пакеті військової допомоги, яке фіни передали Україні, зараз становить 1,1 млрд євро.

Нагадаємо, 21 травня Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму до 375 млн дол. Зокрема, ЗСУ передадуть боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру, протитанкові керовані ракети TOW та протитанкові системи Javelin і AT-4.