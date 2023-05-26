рф ударила ракетой по поликлинике в Днепре. Фото: ОВА

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Ракетний удар по поліклініці в Дніпрі завдала російська федерація у п’ятницю, 26 травня.

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Попередньо відомо про одного загиблого та 15 поранених. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час — це наші люди. А наші люди — це найдорожче, що є в Україні, — наголосив президент.

В Дніпропетровській ОВА повідомили, що дві будівлі зайнялися. В цілому вогонь охопив 500 кв. м. Зараз рятувальники приборкують пожежі.

Нагадаємо, вночі 26 травня Дніпро прийняло на себе чи не основний удар ракетами та дронами-камікадзе. У Дніпропетровській області сили ППО збили п’ять крилатих ракет та сім ударних дронів типу «Шахед», однак були й влучання.

В обласному центрі після нічної атаки пошкоджено будинки, виникла пожежа у двох підприємствах. Також була понівечена заправка і постраждав її працівник. Крім того, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство.