Ракурсhttps://racurs.ua/
рф вдарила ракетою по поліклініці в Дніпрі. Фото: ОВА
Окупанти вдарили ракетою по поліклініці в Дніпрі, багато поранених (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183443-okupanty-vdaryly-raketou-po-poliklinici-v-dnipri-bagato-poranenyh-video.htmlРакурс
Ракетний удар по поліклініці в Дніпрі завдала російська федерація у п’ятницю, 26 травня.
.
Попередньо відомо про одного загиблого та 15 поранених. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Facebook.
Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час — це наші люди. А наші люди — це найдорожче, що є в Україні, — наголосив президент.
В Дніпропетровській ОВА повідомили, що дві будівлі зайнялися. В цілому вогонь охопив 500 кв. м. Зараз рятувальники приборкують пожежі.
Нагадаємо, вночі 26 травня Дніпро прийняло на себе чи не основний удар ракетами та дронами-камікадзе. У Дніпропетровській області сили ППО збили п’ять крилатих ракет та сім ударних дронів типу «Шахед», однак були й влучання.
В обласному центрі після нічної атаки пошкоджено будинки, виникла пожежа у двох підприємствах. Також була понівечена заправка і постраждав її працівник. Крім того, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...